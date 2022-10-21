Стало известно имя погибшего при обстреле Херсона журналиста

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 234

Журналист Клоков умер при обстреле переправы в Херсоне со стороны ВСУ

Стало известно имя погибшего при обстреле Херсона журналиста

Фото: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke

Читайте нас в: Дзен Новости

Со стороны противника было выпущено 12 ракет, 11 из которых сбила система ПВО.

Российский журналист и продюсер Олег Клоков умер во время обстрела украинскими националистами переправы в Херсоне из HIMARS. Трагедия произошла, когда люди передвигались на левый берег Днепра. Главной целью боевиков стали представители российских СМИ.

Как отметила заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, Клоков по собственному желанию прибыл в Херсон для развития телеканала «Таврия». Там он находился еще с начала октября.

До этого журналист вел деятельность в нескольких российских телеканалах, среди них — Первый канал. В том числе Клоков работал в правительстве Москвы.

Олег КлоковОлег Клоков. Источник фото: Telegram / Губарева Катерина\

Ранее сообщалось о смерти четырех человек под обстрелами на переправе. Восемь граждан получили ранения. Сама атака ВСУ произошла сегодня ночью.

Известно, что со стороны противника было выпущено 12 ракет, 11 из которых сбила система ПВО. Одна ракета ударила в районе Антоновского моста, через который и производилась гражданская переправа для перемещения жителей в безопасное от обстрелов место.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий попавшего под удар ВСУ на переправе в Херсоне журналиста. По его словам, воцарилась паника.

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
61.50
-0.09 60.44
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Последние новости

14:29
Строго на юг: поезда с жителями Херсона прибывают в Анапу
14:17
Певица Лолита призналась в многочисленных бестолковых браках в своей жизни
14:04
Уехавшая из России без мужа Собчак рассказала о недвижимости в ОАЭ
13:52
Переживания Вайкуле за музыканта с Украины не оценили: «Да иди ты лесом!»
13:50
Спасенный в Черном море Легостаев: «Я так однажды чуть не утонул»
13:40
Минобороны РФ сообщило об отражении четырех попыток прорыва ВСУ

Сейчас читают

Песков сказал, когда завершится частичная мобилизация в РФ
Сердце остановилось: Екатерина Стриженова оставила прощальное послание
«Это „ж-ж-ж“ неспроста»: что задумали шпионы НАТО против России в Хельсинки
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика