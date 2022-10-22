Герои спецоперации: в Минобороны рассказали о подвигах российских солдат

Военнослужащие РФ продолжают проявлять мужество, отвагу, храбрость и бесстрашие в боях с противником.

Бойцы Вооруженных сил Росии продолжают приближаться к целям, заявленным в ходе специальной военной операции. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших солдат.

Так, при освобождении одного из населенных пунктов, капитан Александр Хилько обнаружил опорный пункт националистов и два их минометных расчета. Грамотно оценив ситуацию, военный вместе с сослуживцами атаковал позиции врага. Несмотря на численное превосходство, ВС РФ удалось уничтожить все доты, опорный пункт и до 12 боевиков.

Капитан Хилько Александр. Фото: Минобороны РФ

Благодаря руководству расчетом зенитного ракетного комплекса Сергеем Скворцовым удалось заметить четыре беспилотника украинских боевиков. Скворцов быстро и грамотно поставил задачи личному составу, отражая атаки. В результате работы военного, удалось ликвидировать беспилотники, нанести серьезный удар по противнику и продвинуться Вооруженным силам РФ в подконтрольные националистами территории.

Старший лейтенант Скворцов Сергей. Фото: Минобороны РФ

Прапорщик Владимир Макаров отвечал за связь российской группы, когда командный пункт был атакован боевиками при помощи артиллерии и минометов. Из-за ударов были повреждены линии связи. Чтобы наладить работу, Макаров с подчиненными под огнем противника стал продвигаться к поврежденным линиям. Не побоявшись попасть под удар врага, солдатам удалось восстановить оборванные линии передач. Действия российских военнослужащих позволили отразить атаку боевиков ВСУ.

Прапорщик Макаров Владимир. Фото: Минобороны РФ

Благодаря смелости и отваге младшего сержанта Никиты Дулмажапова удалось уничтожить самоходно-артиллерийскую установку националистов, два военных автомобиля и ликвидировать до 30 националистов. Все это помогло российским военным продолжать наступать и вытеснять противника с занимаемых позиций.

Фото: Минобороны РФ. Младший сержант Никита Дулмажапов

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как ВС РФ наступают на Артемовск.