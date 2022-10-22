«Теперь редко»: Седокова призналась, от чего отказалась ради стройного тела

По словам экс-солистки знаменитой группы «ВИА Гра», она последовала давнему совету некоего хоккеиста.

Если раньше экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову критиковали за лишний вес, то за прошедшее лето певица проделала немалую работу над своим телом и с радостью поделилась советом по похудению со всеми желающими. В социальной сети она назвала один продукт, отказавшись от которого скинула десять килограммов.

«Продукт, который я решила вычеркнуть из своей жизни — это белый рис. Вчера решила съесть шесть суши вечером, а сегодня просто плюс 700 граммов на весах. Так что теперь редко и днем», — призналась Седокова в своем Telegram-канале.

По ее словам, она лишь последовала давнему совету некоего хоккеиста, который призывал для стройного тела и подтянутой фигуры отказаться от всех продуктов белого цвета. Не только изменив питание и отказавшись от белого риса, артистке удалось быстро вернуть былую форму. Помимо этого Седокова занималась спортом по пять раз в неделю и ходила ежедневно по 12 тысяч шагов.

«Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: все, достаточно», — говорила еще летом Седокова.

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