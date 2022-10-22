Владимир Машков выступил перед мобилизованными в парке «Патриот»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 89

Знаменитый актер встретился с российскими бойцами в рамках акции «Мы вместе с нашей армией!».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Народный артист РФ Владимир Машков выступил перед призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации россиянами в подмосковном парке «Патриот».

«Мы все проходили много разных испытаний в жизни, — каждый из нас. И та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают или не все — это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою родину, защищать смыслы нашей великой веры», — сказал актер.

Машков также напутствовал бойцов, которые скоро отправятся с оружием в руках отстаивать интересы российских граждан в зоне спецоперации.

«Помните, что вы не одни. С вами ваши друзья. С вами ваши близкие. С вами все сердца всех граждан нашей великой страны. Мы победим. Других вариантов не будет», — заявил артист.

Также в рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед мобилизованными выступили актер Игорь Петренко, депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов и артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что точная дата завершения частичной мобилизации пока неизвестна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Между тем сам глава государства Владимир Путин ранее отмечал, что мобилизация в России будет завершена в течение ближайших двух недель.

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