Отстранение российских лыжников: все о большом спортивном скандале

Заслуженный мастер спорта СССР Михаил Девятьяров считает, что решение FIС — это «политический момент», который необходимо пережить. Но будут ли приняты какие-то меры?

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIC) приняла решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях 2022/23 сезона. В Совете сообщили о продлении прошлогоднего запрета на старты для лыжников и сноубордистов, передает информагентство TT.

«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — рассказал швед Матс Орьес о продолжении дискредитации спортсменов из РФ.

Никто не сомневался?

Российские деятели спорта не остались в стороне после громкого заявления. Советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и тренер России Михаил Девятьяров в интервью 5-tv.ru прокомментировал решение FIC.

По словам Девятьярова, это чисто политическое решение, которое не имеет никакого отношения к спорту. Он отметил, что российским спортсменам нельзя опускать руки, ведь возвращение на мировую арену рано или поздно настанет.

«Ну это политика… Надо переждать этот момент, и продолжать тренироваться, и верить, что мы выйдем на мировую арену. Нашим спортсменам надо поддерживать форму, чтобы выйти на Кубки мира и завоевывать там первые места», — воодушевил спортсменов Девятьяров.

Лыжник добавил, что данная ситуация не означает конец спортивной карьеры для российских лыжников. Ожидание возвращения к соревнованиям закалит спортсменов и у них появится новая мотивация доказывать, что они лучшие в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что боксерам России и Белоруссии вернули возможность выступать на международных турнирах.