Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких регионах Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 11

Местных жителей призывают срочно пройти в укрытия и находиться там, пока ситуация не стабилизируется.

Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких регионах Украины

Фото: www.globallookpress.com / Nidal Alwaheidi

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Сразу в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Местных жителей призывают срочно пройти в укрытия и находиться там, пока ситуация не стабилизируется. Речь идет, в частности, о Николаевской и Днепропетровской областях, а также той части Запорожской области, которая пока подконтрольна Киеву.

О воздушной тревоге и вероятной опасности ракетных ударов сообщают и власти Полтавской и Кировоградской областей. Дмитрий Лунин и Андрей Райкович обращаются к жителям с просьбами быть максимально осторожными.

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — публикуют новости в своих Telegram-каналах власти регионов Незалежной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Массированные удары по объектам украинской инфраструктуры Россия наносит в ответ на совершенные Киевом теракты. В частности, после ЧП на Крымском мосту: установлено, что именно украинские спецслужбы стоят за подрывом фуры на российском объекте, в результате которого была разрушена его часть. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал власти Украины о жестком ответе на террористические действия в отношении страны. Трагедию на Крымском мосту иначе как терактом охарактеризовать нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказал о способе молниеносной парализации ВСУ.

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