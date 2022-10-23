Киев не переживет? Политолог оценил идею офицера США о молниеносной парализации ВСУ

Украину и Европу соединяют пять железнодорожных переходов. И это не только с Польшей, но и с Румынией.

Вооруженные силы Украины не утратят полную боеспособность и не будут парализованы в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях. Такое заявление в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сделал политолог Дмитрий Солонников в ответ на идею подполковника армии США в отставке Дэниеля Дэвиса. Тот ранее выразил мнение, что если захватить линии снабжения Украины на польской границе, это нейтрализует поставки боевикам западного вооружения.

По мнению российского эксперта, помимо границы с Польшей на Украину приходить оружие может и через румынскую.

«Есть большая возможность осуществлять поставки через границы с Румынией. Там тоже есть большой переход, поэтому говорить, что совсем будет отрезана, нет, конечно. В принципе речь идет о разрушении коммуникационных коридоров, которые есть сейчас», — объяснил Солонников.

Он также отметил, что Украину с Европой соединяют всего пять железнодорожных переходов. Если их уничтожить, то поставки с Запада тяжелой техники прекратятся. Самолетами их доставлять невозможно.

«Если РФ сможет высокоточным ударом уничтожить переходы, проблемы для Украины окажутся крайне серьезными. Но тут опять же не только польская, но и румынская граница важны», — добавил собеседник 5-tv.ru.

С начала специальной военной операции по защите Донбасса Запад увеличил поставки оружия на Украину. Кремль неоднократно предупреждал — акты «помощи» для Незалежной лишь усугубляют ситуацию. По словам же посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, заявления американских властей о дальнейшей поддержке Владимира Зеленского закрепляют за США статус участника конфликта.

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