СК проверяет склад в Подольске, где погрузчик сбил людей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Инцидент, предположительно, произошел в помещении маркетплейса Wildberries. Пострадавшие — его сотрудники.

СК проверяет склад в Подольске, где погрузчик сбил людей

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Следственный комитет начал доследственную проверку склада в Подольске, где погрузчик сбил двух человек, в результате чего они получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

«23 октября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в результате наезда погрузчика в складском помещении одного из маркетплейсов, расположенном в городском округе Подольск, получили травмы двое рабочих. По данной информации СМИ следователем СО по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи проводят опросы и проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Пострадавших, по предварительной информации, увезли в больницу. Об их состоянии не сообщается.

До этого в сети распространилось видео происшествия, предположительно, на подмосковном складе Wildberries в деревне Коледино под Подольском. На записи видно, как погрузчик с несколькими прицепленными тележками сбивает двух человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве водитель иномарки на предельной скорости насмерть сбил женщину и пятилетнего ребенка.

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