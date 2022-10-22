Американский офицер объяснил, как армия России может молниеносно парализовать ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 353

Офицер армии США Дэвис назвал захват линий снабжения Украины на границе с Польшей поражением ВСУ

Американский офицер объяснил, как армия России может молниеносно парализовать ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
Специальная военная операция России

По словам военного Дэниеля Дэвиса, именно такой способ заставит украинского лидера Владимира Зеленского или начать переговоры с российской стороной, или потерпеть разгромное поражение.

Вооруженные силы Украины утратят боеспособность и будут парализованы в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если сухопутный путь из Польши будет отрезан, у Украины практически не будет возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — заявил Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Единственным альтернативным способом получать с Запада оружие боевики смогут через Карпаты. Однако этот способ сложен и имеет свои ограничения. Таким образом, если захватить линию снабжения в Волынской и Львовской областях, то ВСУ, израсходовав запасы, быстро лишаться боеприпасов и ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом российские военные будут по-прежнему получать все необходимое снабжение.

По мнению Дэвиса, удар по Волныской и Львовской областях заставил бы президента Украины Владимира Зеленского, наконец, сесть за стол переговоров. В противном случае потерпеть разгромное поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экипаж российского Су-30СМ уничтожил самолет украинских националистов.

Тема:
Специальная военная операция России
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