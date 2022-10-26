Путин утвердил перечень из 45 банков с запретом на сделки с долями иностранцев

Ограничения можно будет обойти только при помощи специального разрешения.

Список из 45 российских банков, в которых временно запрещено совершать сделки с долями иностранцев, утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень организаций входят «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Вестерн Юнион ДП Восток», «Яндекс банк», «ОТП банк» и «Озон банк».

Запрет действует до конца текущего года, однако подобные сделки возможно совершить на основании специального решения российского лидера.

Перед этим в начале августа президент запретил инвесторам недружественных стран покупку и продажу доли в стратегических предприятиях. Ограничения на реализацию сделок коснулись акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.

К слову, по мнению экспертов, в эпоху распада Запада многие страны переведут свои деньги на хранение в банки России. Таким образом, необъятная станет так называемой «тихой гаванью» мировой экономики на фоне понижения всех валют благодаря природным богатствам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскритиковал Центробанк.