Путин призвал СНГ усилить защиту объектов инфраструктуры: укротеррористы не остановятся

Киевский режим уже отдал преступный приказ устроить теракт на Крымском мосту. Как объект будет следущим — страшно представить.

Президент РФ призвал страны СНГ усилить защиту объектов энергетики и транспорта, предупредив об опасности терактов. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с главами спецслужб стран Содружества. Он также заявил, что Киев сейчас используют в качестве «тарана против России», превращая его в инструмент внешней политики США. Речь также зашла о попытках Вашингтона реализовать сценарии «цветных революций» на территории СНГ.

Как этому собираются противостоять — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Мир на грани

Конфликтов в мире меньше не станет. Владимир Путин подключается к Совету руководства органов безопасности и спецслужб стран СНГ, чтобы еще раз дать понять: попытки коллективного запада сохранить свое безоговорочное влияние — серьезный вызов для коллективной безопасности.

«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств — от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций», — подчеркнул российский лидер.

При этом, не чураются уже ничем. Подрыв обеих веток «Северного потока» подтверждение тому, что Вашингтон идет напролом, не глядя на интересы своих партнеров.

«Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом», — добавил Путин.

Пространство СНГ при этом — в зоне особого внимания американских спецслужб. Здесь используется весь спектр инструментов так называемой свободной демократии. От запугивания и шантажа до «цветных революций» и экстремизма.

«Чего они добиваются — те, кто это делает, — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России. Против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом. При этом наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают», — заметил Владимир Путин.

Поэтому президент России призывает тех, от кого зависит политическая и экономическая стабильность постсоветского пространства активнее противостоять западной гегемонии в регионе.

«Нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве — участнике СНГ. Важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах Содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты», — подчеркнул глава государства.

Но успокаиваться рано. Причиной тому — все та же разрушительная активность западных владельцев Украины, бесконтрольно пичкающих нацистов разными видами оружия.

«Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия. Далее. [Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры», — заявил также президент России.

И вот здесь как раз важно единство близких по духу и принципам спецслужб постсоветского пространства, которые предложения российского лидера обсуждали уже в закрытом режиме.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.