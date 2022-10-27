Стало известно о тайной встрече Зеленского с директором ЦРУ Бернсом

Американский телеканал CNN сообщил о встрече президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Биллом Бернсом. Произошло это, по данным СМИ, в октябре, когда глава ЦРУ наведывался в Незалежную для анализа ситуации.

«Находясь там, он подтвердил обязательства США по оказанию поддержки Украине <…>, включая продолжение обмена разведданными», — передал слова представителя администрации США телеканал.

О чем именно говорили Зеленский и Бернс — пока не известно. Впрочем, визиты иностранных высокопоставленных гостей в Незалежную уже не новость. Так, например, на днях посетил страну президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Сделал он это впервые с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол России Анатолий Антонов назвал катастрофой возможную отправку войск США на Украину.