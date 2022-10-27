Как отразятся ноябрьские праздники на зарплате россиян?

В честь Дня народного единства в РФ введен дополнительный выходной. Изменится ли в связи с этим оклад и стоит ли брать отпуск в этом месяце?

Для работников с окладом ноябрьские праздники не несут зарплатных рисков, рассказала «Известиям» глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Эксперт объяснила, почему некоторые сотрудники все же могут оказаться в минусе и выгодно ли брать отпуск в этом месяце.

В 2022 году День народного единства приходится на пятницу, в рядовой пятидневной рабочей неделе в этот раз будет три выходных дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно. Если предприятие заключило со служащим контракт с почасовой оплатой труда, получка, вероятно, уменьшится.

При этом по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в компании 4 ноября будет выходной, и это повлечет сокращение оплачиваемых часов. Размер вознаграждения на такой случай определяется локальным нормативном актом организации,

«Дополнительный выходной (праздничный) день не скажется на зарплате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, для них наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада», — добавила Голованова.

Если говорить об отпуске, обычно эксперты советуют отправляться на отдых в месяц с меньшим количеством выходных. Лучше потрудиться, праздники провести дома и получить полную зарплату. Но ноябрь 2022-го нельзя назвать невыгодным.

В этом месяце всего один дополнительный выходной, и общее количество рабочих часов (важны при расчете получки) не отходит от среднегодовых показателей. Лучшим периодом для отпуска Голованова назвала декабрь этого года, в нем максимум рабочих часов — 176.

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