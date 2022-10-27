Как отразятся ноябрьские праздники на зарплате россиян?

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 71

Эксперт Голованова: дополнительный выходной день в ноябре не скажется на зарплате работников с окладом

Как отразятся ноябрьские праздники на зарплате россиян?

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Новости

В честь Дня народного единства в РФ введен дополнительный выходной. Изменится ли в связи с этим оклад и стоит ли брать отпуск в этом месяце?

Для работников с окладом ноябрьские праздники не несут зарплатных рисков, рассказала «Известиям» глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Эксперт объяснила, почему некоторые сотрудники все же могут оказаться в минусе и выгодно ли брать отпуск в этом месяце.

В 2022 году День народного единства приходится на пятницу, в рядовой пятидневной рабочей неделе в этот раз будет три выходных дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно. Если предприятие заключило со служащим контракт с почасовой оплатой труда, получка, вероятно, уменьшится.

При этом по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в компании 4 ноября будет выходной, и это повлечет сокращение оплачиваемых часов. Размер вознаграждения на такой случай определяется локальным нормативном актом организации,

«Дополнительный выходной (праздничный) день не скажется на зарплате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, для них наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада», — добавила Голованова.

Если говорить об отпуске, обычно эксперты советуют отправляться на отдых в месяц с меньшим количеством выходных. Лучше потрудиться, праздники провести дома и получить полную зарплату. Но ноябрь 2022-го нельзя назвать невыгодным.

В этом месяце всего один дополнительный выходной, и общее количество рабочих часов (важны при расчете получки) не отходит от среднегодовых показателей. Лучшим периодом для отпуска Голованова назвала декабрь этого года, в нем максимум рабочих часов — 176.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фильмы ужасов критики рекомендуют посмотреть тем, кто решил остаться дома на Хеллоуин.

+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
61.36
-0.07 61.57
1.11
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Последние новости

17:05
«Дураки!» — Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире
16:53
«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России
16:45
Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме
16:28
Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие
16:14
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты
16:08
«Они не боги»: Сергей Соседов защитил Анну Большову в истории со смертельным ДТП

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика