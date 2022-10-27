В Германии заявили о невозможности использования «Северного потока — 2»
В конце сентября диверсанты подорвали нитки газопровода и его первого аналога — «Северный поток». На то, чтобы починить объект инфраструктуры, уйдет немало сил и средств.
После подрыва ниток газопровода «Северный поток — 2» его более нельзя эксплуатировать. К такому выводу пришли в Германии. Правительство страны подчеркивает, что единственный способ вернуть объект инфраструктуры «к жизни» — долгий и тщательный ремонт.
«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому технической возможности использования в принципе больше не имеется», — цитирует заявление правительства ФРГ Der Spiegel.
Вместе с тем в германском кабмине не забыли напомнить об отсутствии официального разрешения на использование «СП-2» помимо его технической неисправности: до взрывов газопровод не успели сертифицировать.
В результате подрывов ниток «Северного потока» и «Северного потока — 2» 26 сентября было зафиксировано падение давления на фоне серьезной утечки газа. После тщательного изучения места ЧП эксперты пришли к выводу, что некто умышленно пытался уничтожить важнейший объект инфраструктуры. В России это назвали актом международного терроризма. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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