«Охамели!» — Путин об открытом признании Запада в финансировании переворота на Украине

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 408

Путин назвал хамством признание Запада в финансировании госпереворота на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Российский лидер отметил, что не постеснялись они назвать и затраченные на это суммы.

Владимир Путин назвал хамством публичное признание Запада в том, что он функционировал государственный переворот на Украине. При этом, как подчеркнул президент России, не постеснялись коллеги признаться в объеме затрат.

«Запад называет его подрывом либерального порядка, основанного на правилах, пускает в ход торговые экономические войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто», — подчеркнул Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Не меньшее возмущение вызвало у российского лидера отсутствие у властей США попыток скрыть убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Путин отметил, что к военачальнику можно было по-разному относиться, то нельзя было игнорировать, что он являлся официальным лицом другого государства.

«Убили на территории третьей страны и сказали: да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем?» — заключил президент России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин отметил желание Запада обладать всеми ресурсами человечества.

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