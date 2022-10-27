Путин: Запад претендует на все ресурсы человечества и создал черную дыру

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 122

Путин: Запад претендует на все ресурсы человечества

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Европейские лидеры изначально заложили «себе огромную фору», разработав ее определенные механизмы и принципы.

Западные государства хотят заявить права на все ресурсы человечества. Так сказал российский президент Владимир Путин в своей речи на выступлении в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства вспомнил рассуждения русского философа Александра Александровича.

«Более 20 лет назад он говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне, дальше цитата: „Необходима вся планета, как среда существования, необходимы все ресурсы человечества“, они на это и претендуют, так и есть, все так и есть», — подчеркнул Путин.

Также он отметил, что в этой системе западные лидеры изначально заложили «себе огромную фору», разработав ее определенные механизмы и принципы. Именно о них Запад постоянно твердит сегодня. По мнению главы государства, это «непонятная черная дыра» и никто не может объяснить, что это такое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад предпринял ряд шагов на обострение и разжег войну на Украине.

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