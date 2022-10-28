Семь человек погибли в ДТП под Белгородом
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Предварительно, на микроавтобусе возвращались рабочие местной пилорамы.
Фото: 5-tv.ru
Семь человек погибли в ДТП в Шебекинском городском округе под Белгородом. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом», — написал глава региона.
Еще три человека пострадали. На место происшествия выехал заместитель губернатора области Владимир Базаров. Обстоятельства трагедии выясняются.
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