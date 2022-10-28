Семь человек погибли в ДТП под Белгородом

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 292

Предварительно, на микроавтобусе возвращались рабочие местной пилорамы.

Семь человек погибли в ДТП под Белгородом

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Семь человек погибли в ДТП в Шебекинском городском округе под Белгородом. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом», — написал глава региона.

Еще три человека пострадали. На место происшествия выехал заместитель губернатора области Владимир Базаров. Обстоятельства трагедии выясняются.

5-tv.ru

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика