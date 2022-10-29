При атаке Киева на Севастополь повреждение получил тральщик «Иван Голубец»

При атаке военнослужащих Украины на Севастополь незначительное повреждение получил тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности „зернового коридора“ в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — отметил представитель российского оборонного ведомства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в начале пятого утра Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки на корабли Черноморского флота РФ. В нападении принимали участие девять воздушных и семь морских беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев уже назвал данную атаку киевского режима самой массированной за весь прошедший период.

Известно, что все атаковавших российские корабли беспилотники были уничтожены. Подготовкой теракта, как и диверсией на «Северных потоках», занимались британские специалисты, занимающиеся обучением украинских военнослужащих в Очаково Николаевской области.