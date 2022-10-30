Мирошниченко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» в канун юбилея

Народная артистка Ирина Мирошниченко в канун юбилея была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. И хотя день рождения у актрисы 24 июля, ее 80-летие было решено отпраздновать в октябре. Во-первых, все коллеги рядом (разгар театрального сезона). Во-вторых, грядет день рождения МХТ имени Чехова — родного театра Мирошниченко, в котором она проработала не менее 60 лет.

Торжественный вечер ознаменовало главное событие — первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил Ирине Мирошниченко почетную государственную награду — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ирина Мирошниченко была тронута таким вниманием и поделилась, что чувствует себя невероятно счастливой.

«До чего же я счастливая! Я получила этот орден на сцене родного театра среди моих зрителей, друзей и коллег, которых безмерно люблю, уважаю и ценю. Служение искусству — это миссия. С этим высоким чувством я пришла в театр и с этим чувством до сих пор живу», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло грандиозное празднование 80-летнего юбилея Ирины Мирошниченко.