Кучера ужаснулся «феномену Милохина» и воззвал к цензуре

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 657

Актер Оскар Кучера предложил ввести цензуру из-за верха безграмотности в лице блогера Дани Милохина

Кучера ужаснулся «феномену Милохина» и воззвал к цензуре

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актер считает необходимым контролировать медиапространство и защищать его от такой «катастрофы», как Милохин.

Актер Оскар Кучера жестко раскритиковал Даню Милохина и назвал его творчество «верхом безграмотности».

В беседе с изданием «Народные новости» актер высказал свое отношение к цензуре в сфере искусства. Оскар Кучера считает, что медиапространство необходимо регулярно контролировать. Это касается и различных приложений, социальных сетей, сайтов и блогов. В качестве аргументации своей позиции актер привел пример творчества тиктокера Дани Милохина. Он назвал «феномен Милохина» катастрофой.

«Я ни в коем случае не ретроград, но я считаю, что цензура просто необходима. Мы распоясались настолько, что перестали видеть берега, а в творчестве берега тоже необходимо видеть. Я считаю феномен Милохина и компании катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности», — высказался Оскар Кучера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Даня Милохин в разгар съемок нового сезона «Ледникового периода» сбежал из страны, бросив свою партнершу Евгению Медведеву.

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