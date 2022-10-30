Кучера ужаснулся «феномену Милохина» и воззвал к цензуре

Актер считает необходимым контролировать медиапространство и защищать его от такой «катастрофы», как Милохин.

Актер Оскар Кучера жестко раскритиковал Даню Милохина и назвал его творчество «верхом безграмотности».

В беседе с изданием «Народные новости» актер высказал свое отношение к цензуре в сфере искусства. Оскар Кучера считает, что медиапространство необходимо регулярно контролировать. Это касается и различных приложений, социальных сетей, сайтов и блогов. В качестве аргументации своей позиции актер привел пример творчества тиктокера Дани Милохина. Он назвал «феномен Милохина» катастрофой.

«Я ни в коем случае не ретроград, но я считаю, что цензура просто необходима. Мы распоясались настолько, что перестали видеть берега, а в творчестве берега тоже необходимо видеть. Я считаю феномен Милохина и компании катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности», — высказался Оскар Кучера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Даня Милохин в разгар съемок нового сезона «Ледникового периода» сбежал из страны, бросив свою партнершу Евгению Медведеву.