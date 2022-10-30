«Девять лет ада»: рэпер Птаха раскрыл подробности отношений с Ланой Реутовой
Птаха назвал жизнь с Ланой Реутовой адом
Фото, видео: ТАСС / Почуев Михаил;© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Рэпер в шоке от выходки бывшей жены и вину не признает.
Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, переживает непростой период. Он недавно развелся с моделью Ланой Реутовой. Девушка обвинила музыканта в изменах и подала на развод через полгода после рождения их дочери Сияны. Однако на этом общение звезд не завершилось.
Экс-жена Птахи решила пойти в атаку. Она обвинила рэпера в жестокости и заявила в социальных сетях, что артист избил сразу трех женщин: бывшую супругу, дочь и тещу, сообщает StarHit.ru.
Нуриев не сдержался и ответил Реутовой гневным видео в личном блоге. Исполнитель заявил, что жизнь с моделью для него была настоящим адом. Но выносить сор из избы рэпер не собирается. Шокированный музыкант подытожил, что «это конец истории».
«Во мне сейчас кипит ненависть и желание блевать. Просто хочется помыться: уши, глаза, язык, руки — все, что касалось. Все. Теперь я ощутил, что значит ненависть в чистом ее проявлении», — пожаловался он фанатам.
Компрометирующий Птаху пост Реутова практически сразу удалила. Но осадок, как говорится, остался.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова назвала размер алиментов от экс-футболиста.
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