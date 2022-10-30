«Девять лет ада»: рэпер Птаха раскрыл подробности отношений с Ланой Реутовой

Рэпер в шоке от выходки бывшей жены и вину не признает.

Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, переживает непростой период. Он недавно развелся с моделью Ланой Реутовой. Девушка обвинила музыканта в изменах и подала на развод через полгода после рождения их дочери Сияны. Однако на этом общение звезд не завершилось.



Экс-жена Птахи решила пойти в атаку. Она обвинила рэпера в жестокости и заявила в социальных сетях, что артист избил сразу трех женщин: бывшую супругу, дочь и тещу, сообщает StarHit.ru.

Нуриев не сдержался и ответил Реутовой гневным видео в личном блоге. Исполнитель заявил, что жизнь с моделью для него была настоящим адом. Но выносить сор из избы рэпер не собирается. Шокированный музыкант подытожил, что «это конец истории».

«Во мне сейчас кипит ненависть и желание блевать. Просто хочется помыться: уши, глаза, язык, руки — все, что касалось. Все. Теперь я ощутил, что значит ненависть в чистом ее проявлении», — пожаловался он фанатам.

Компрометирующий Птаху пост Реутова практически сразу удалила. Но осадок, как говорится, остался.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова назвала размер алиментов от экс-футболиста.