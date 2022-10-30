«Как и мечтали»: Алеса Качер и Вахтанг Беридзе раскрыли пол будущего ребенка

Знаменитая актриса пошутила: если бы видео было черно-белым, поклонники все равно бы поняли пол ребенка. Что же случилось на гендер-пати актеров?

Звезда сериала «Кармелита» Алеса Качер раскрыла пол будущего ребенка. Неделей ранее она сообщила подписчикам радостную новость о второй беременности, а теперь опубликовала в социальной сети трогательное видео с гендер-пати.

На вечеринке для определения пола ребенка Качер вместе с супругом Вахтангом Беридзе и сыном Сандро лопнули большой воздушный шар, наполненный конфетти. После прокола из шарика в разные стороны разлетелись голубые блестки. Узнав, что у них будет мальчик, что счастливые супруги начали кричать от радости и обниматься.

«У нас будет… сын. Как мы и мечтали, как и хотели! Чтобы у Сандро появился родной братик! Чтобы братья Беридзе росли вместе, были друг за друга горой, были поддержкой и опорой друг для друга всю жизнь! Господи, пусть будет так. Мы безумно счастливы», — рассказала фанатам актриса.

Алеса Качер пошутила — даже если бы видео было черно-белым, то по реакции ее супруга можно было бы догадаться о скором появлении сына.

36-летняя актриса в браке с Беридзе с 2018 года. Для актера сын от Качер станет третьим ребенком. От первого брака с Татьяной Арнтгольц у Беридзе тоже есть ребенок — дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лену Катину, рыжую из «Тату», заподозрили в беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.