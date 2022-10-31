Актер Иван Янковский показал лицо подросшего сына в день рождения

Актер Иван Янковский опубликовал фото с годовалым ребенком в честь своего дня рождения. Сыну актеров Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, внуку знаменитого Олега Янковского исполнилось 32 года. От прессы он скрывает свою личную жизнь, нечасто делится семейными снимками, а еще реже показывает наследника, названного, к слову, в честь дедушки. Но в этот день Иван сделал исключение.

Малыш появился на свет прошлым летом. Его подарила актеру коллега по цеху и супруга Диана Пожарская. По словам гордого папы, мальчик растет копией легендарного деда. В эту связь родители верят как в некую магическую реинкарнацию. В день своего рождения Иван Янковский обратился прежде всего к семье — со словами почтения и благодарности. Раскрыл чувства к самым близким и даже захотел поделиться ими с армией своих поклонников.

«Спасибо маме и папе, обрел все, что нужно, добился всего сам, много что видел и теперь покажу другим. Дожил до того, что зовут по имени и отчеству и называют на вы… Никак к этому не привыкну и не буду стараться. Не знаю, может это полжизни прошло, может чуть больше или меньше… Это неважно все. Главное, что она есть и каждый день учит чему-то новому. А мы продолжаем учиться», — написал артист.

Продолжателю знаменитой актерской династии Ивану Янковскому исполнилось 32 года. Фото: Instagram* / ivanfilippovich

За свои 32 года Янковский успел сняться почти в трех десятках кинопроектов. В 2000 году сыграл небольшую роль в картине «Приходи на меня посмотреть». В ней легендарный дедушка актера исполнил главного персонажа, партнершей его была Ирина Купченко. По версии портала «Кинопоиск», самыми популярными работами Ивана Янковского стали фильмы «Огонь» (2020) и «Завод» (2018), а также сериал «Домашнее поле» (2022). Известен также по лентам «Текст» (2020) и «Дама пик» (2016).

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Иваном Янковским, в котором он рассказал, почему выбирает разноплановые роли — от спортивной драмы до мистического триллера.

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