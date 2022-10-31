Еще штамп в паспорте: в России могут упростить процедуру опеки над внуками

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В Общественной палате России предложили упростить процедуру опеки над внуками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky; 5-tv.ru

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Таким образом права бабушек и дедушек будут расширены.

В России предложили упростить процедуру опеки над внуками. Такую инициативу выдвинули в Общественной палате РФ.

Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы предоставить бабушкам и дедушкам возможность забирать ребенка из школы, сопровождать его на отдыхе или позаботиться о нем, пока родители в отъезде. Сейчас для этого приходится оформлять временную опеку.

Поэтому вместо всех необходимых документов общественники хотят ввести специальный штамп в паспорте о наличии внуков. Его будет достаточно, чтобы получить права, которыми сейчас обладают только родители.

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