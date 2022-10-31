Птаха о драке с женой и тещей за маленькую дочь: «Ей чуть ногу не оторвали!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 322

Рэпер Птаха обвинил бывшую жену в абьюзе и препятствии к общению с общей дочерью

Птаха о драке с женой и тещей за маленькую дочь: «Ей чуть ногу не оторвали!»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Обвиненный в нападении на бывшую жену и ее мать рэпер заявил, что это он сам стал жертвой абьюза.

Скандал в семье рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев) набирает обороты. После обвинений его бывшей жены Ланы Реутовой в насилии — якобы он избил ее, тещу и собственную крошку-дочь — последовали ответные. Исполнитель заявил, что женщины намеренно провоцируют его на ссоры, после чего каждый шаг освещают в соцсетях в искаженном виде, чтобы лишить его права общаться с наследницей Сияной. Более того, Птаха назвал абьюзером Реутову, их отношения девятилетним адом, а себя — главной жертвой.

Публикацию экс-супруги об избиении рэпер поспешил разъяснить фанатам. Его версия такова: артист не напал на женщин, а защищал свое «право поцеловать на ночь дочь». Судя по посту исполнителя в личном блоге, Реутова с матерью буквально вырывали ребенка из его рук, а в ходе потасовки расцарапали ему лицо. Оставлять с мамой и бабушкой Сияну отец побоялся, как говорит сам, забрал ее, чтобы дать «осатаневшим» женщинам время успокоиться.

Рэпер Птаха обвинил в абьюзе бывшую жену Лану РеутовуРэпер Птаха обвинил в абьюзе бывшую жену Лану Реутову. Фото: Instagram* / ptahaoff

«Самое поганое — это манипуляция детьми. Эти дамы в истерике орали, не обращая внимания на ребенка и его испуг. Кровь с моего расцарапанного лица попала на волосы ребенка, и было указано как травма головы, ребенок в момент нападения был у меня на руках. Пытаясь у меня отобрать ребенка, ей чуть ногу не оторвали эти две неадекватные дамы!» — заявил Птаха.

Как подчеркнул рэпер, Сияна цела и невредима, без единой царапины, все остальное — выдумка Реутовой. Артист отметил, что в спорах бывших супругов большинство людей и судьи чаще принимают сторону матери: такой сложившийся порядок. При этом по факту ситуация может обстоять совершенно иначе. Птаха уже готовится к тяжелой борьбе за возможность видеть дочку и общаться с ней без препятствий.

По словам исполнителя, на любой неугодный его поступок Реутова отвечает запретом на встречу с Сияной. Что-то не понравилось — не отвечает на сообщения и лишает отца свидания с ребенком. Рэпер сам себя винит в сложившейся ситуации: он «любил до безумия» свою жену, забыл о собственных нуждах и оказался в аду ее жестокости и вечных претензий.

Рэпер Птаха обвинил в абьюзе бывшую жену Лану РеутовуПтаха готовится к жестокой битве с экс-супругой за возможность видеться с дочерью. Фото: Instagram* / ptahaoff

«Я реально пытался добиться ее расположения девять лет. Я реально оказался в отношениях, где абьюз со стороны женщины — это норма. Я реально любил и сейчас, конечно же, люблю ее. Но произошедшее вчера положило конец всему», — заключил артист.

Развод Нуриева и Реутовой произошел, по ее словам, из-за измен. Женщина обвинила мужа в неверности и подала заявление через полгода после рождения Сияны. Пост с обвинением в избиении модель удалила вскоре после публикации, однако атака оказалась слишком болезненной, и рэпер решил постоять за себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разбирательствах звездных экс-супругов Екатерины Климовой и Игоря Петренко. Оказалось, что актер задолжал детям шесть миллионов алиментных рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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