Зерно проблем: на мировых рынках стремительно дорожает пшеница

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После выхода РФ из зерновой сделки цены на семена злаков на мировых рынках резко подскочили

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Дорожают и другие зерновые. Например, кукуруза. Блокада сделки сильно сказывается на стоимости продуктов.

После приостановки Россией зерновой сделки на мировых рынках стремительно дорожает пшеница. Ее цена на Чикагской бирже сегодня росла более чем на 7%, превысив восемь долларов за бушель.

Дорожают и другие зерновые. Например, кукуруза. Блокада сделки сильно сказывается на стоимости продуктов. В Великобритании инфляция почти всех хлебобулочных и макаронных изделий уже выросла на двузначные цифры, — некоторые изделия подорожали более чем на 60%. А зимой цены в супермаркетах станут еще выше, пишет газета Mail Online.

Сегодня в Нью-Йорке состоится заседание Совбеза ООН по вопросам обеспечения безопасности судов, доставляющих украинское зерно. Его созовут по инициативе наших дипломатов. Ранее Турция, Украина и ООН согласовали движение 16 судов по морскому гуманитарному коридору в Черном море. О графике движения проинформировали Москву.

Но, как сообщил наш источник, договоренности принимались без нашей страны, поскольку ранее Россия приостановила свое участие в этих переговорах из-за атаки дронов на наш флот в Севастопольской бухте. Так что все решения, принятые без участия России, Москву ни к чему не обязывают.

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