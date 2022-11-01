У берегов Якутии на воде образовались ледяные «оладьи»

Идеальными условиями для такой «готовки» считается температура около нуля и небольшие волны.

И сейчас кадры которые можно увидеть крайне редко. В Якутии природа испекла ледяные оладьи. В воде кружат диски различного диаметра — от нескольких сантиметров, до метра. Идеальными условиями для такой «готовки» считается температура около нуля и небольшие волны.

А вот на реке рядом с Якутском лед уже замерз. Но пока он очень тонкий. Но это не помешало юным фигуристам испытать его на прочность. Кадры хоть и красивые, но спортсмены могут в любой момент уйти под воду.

А Сибирь этим утром спряталась в тумане. В Омской области трассы окутала густая пелена. Видимость — всего несколько метров. Водителей просят быть предельно внимательными. Новосибирск с воздуха выдает лишь уличное освещение и фары машин. Туман скорее всего возник из-за резкого потепления. Сегодня в городе днем плюс пять.



