У берегов Якутии на воде образовались ледяные «оладьи»

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Новосибирск накрыло плотным туманом из-за резкого потепления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Погода

Идеальными условиями для такой «готовки» считается температура около нуля и небольшие волны.

И сейчас кадры которые можно увидеть крайне редко. В Якутии природа испекла ледяные оладьи. В воде кружат диски различного диаметра — от нескольких сантиметров, до метра. Идеальными условиями для такой «готовки» считается температура около нуля и небольшие волны.

А вот на реке рядом с Якутском лед уже замерз. Но пока он очень тонкий. Но это не помешало юным фигуристам испытать его на прочность. Кадры хоть и красивые, но спортсмены могут в любой момент уйти под воду.

А Сибирь этим утром спряталась в тумане. В Омской области трассы окутала густая пелена. Видимость — всего несколько метров. Водителей просят быть предельно внимательными. Новосибирск с воздуха выдает лишь уличное освещение и фары машин. Туман скорее всего возник из-за резкого потепления. Сегодня в городе днем плюс пять.

Тема:
Погода
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