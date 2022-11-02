Прямая трансляция конференции Вильфанда о погоде на вторую половину осени

Известный синоптик расскажет, чего ждать от погоды в ноябре и каким будет начало зимы.
Фото, видео: 5-tv.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд составил прогноз погоды на вторую половину осени 2022 года. В ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» эксперт расскажет о том, чего ждать от погоды в ноябре, какая погода ждет россиян в праздничные дни, а также в каких регионах ожидаются заморозки и первый снег.
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