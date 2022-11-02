Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 35

Автомобиль с журналистом Дарьей Дугиной был взорван украинскими спецслужбами 20 августа.

Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

Суд заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве общественного деятеля и журналиста Дарьи Дугиной. Информация о решении Басманного районного суда появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа. Девушка вместе со своим отцом Александром Дугиным посетила культурно-музыкальный фестиваль «Традиция» в Подмосковье. В это время Наталья Вовк подложила под водительское сиденье самодельное взрывное устройство. Дарья Дугина вышла с фестиваля, села в автомобиль и поехала домой. Через считанные минуты произошел мощный взрыв — Дарья погибла на месте.

Позднее Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) РФ установила личности исполнителей теракта. Ими оказались Наталья Вовк и ее соучастник Богдан Цыганенко. Организатором теракта были украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США выразили уверенность о причастности офиса президента Украины Владимира Зеленского к убийству Дарьи Дугиной.

Тема:
Убийство Дарьи Дугиной
12 окт
В США опубликовали данные об убийстве Дугиной, чтобы пригрозить Киеву
7 окт
Философ Дугин подал заявление в прокуратуру Праги на главу Минобороны Чехии
6 окт
Она не должна была погибать: в США назвали истинную цель покушения на Дугину
5 окт
Зеленский приказал? В США уверены в причастности Киева к убийству Дугиной
6 сент
МВД Казахстана: подозреваемая в убийстве Дугиной подделала паспорт
30 авг
Экономист Хазин: на Запорожской АЭС может быть спрятана причина убийства Дугиной
30 авг
Сообщник Вовк состоял в группах секс-извращенцев и мог быть завербован шантажом
29 авг
Выбирала «френч» под зеленые глаза: в поведении Вовк незадолго до убийства Дугиной заметили странности
29 авг
Главная фигурантка по делу об убийстве Дугиной перед трагедией посещала салон красоты
29 авг
Никому не нравился: соседи рассказали о вероятном соучастнике Вовк по убийству Дугиной
+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

14:08
Ситуация хаоса: экономика Евросоюза без РФ неконкурентоспособна
13:57
Корейское обострение: КНДР заявила о запуске десяти ракет
13:44
Бульварная няня: мать Тимати метко ответила на жалобы экс-невестки о воспитании
13:34
Россия получила гарантии безопасности от Украины и возобновила зерновую сделку
13:32
Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
13:21
Порок на экспорт: почему в России так популярны сериалы про наркотики и эскорт

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика