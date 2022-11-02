Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
Автомобиль с журналистом Дарьей Дугиной был взорван украинскими спецслужбами 20 августа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Суд заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве общественного деятеля и журналиста Дарьи Дугиной. Информация о решении Басманного районного суда появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа. Девушка вместе со своим отцом Александром Дугиным посетила культурно-музыкальный фестиваль «Традиция» в Подмосковье. В это время Наталья Вовк подложила под водительское сиденье самодельное взрывное устройство. Дарья Дугина вышла с фестиваля, села в автомобиль и поехала домой. Через считанные минуты произошел мощный взрыв — Дарья погибла на месте.
Позднее Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) РФ установила личности исполнителей теракта. Ими оказались Наталья Вовк и ее соучастник Богдан Цыганенко. Организатором теракта были украинские спецслужбы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США выразили уверенность о причастности офиса президента Украины Владимира Зеленского к убийству Дарьи Дугиной.
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