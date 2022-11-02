Рак или «воспаление хитрости»: мог ли стресс подкосить здоровье актрисы Дрожжиной

Артистка проходит подозреваемой по делу о мошенничестве. По версии следствия, она и ее супруг могли незаконно завладеть недвижимостью и деньгами вдовы и младшей дочери знаменитого актера.

Стресс не мог подкосить здоровье советской актрисы Натальи Дрожжиной, а вот вызвать осложнения на фоне хронических болезней ему под силу. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал Андрей Базылев, врач-онколог и химиотерапевт.

Как известно, 74-летняя артистка и ее супруг Михаил Цивин проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве. По версии следствия, оба могли незаконно завладеть деньгами и имуществом, принадлежавшими вдове и младшей дочери Алексея Баталова. Пара больше года отстаивает честь в суде, и это стало следствием плохого самочувствия Дрожжиной. По словам Цивина, женщина перенесла две остановки сердца, а еще у нее диагностировали опухоль. Но стресс тут, скорее всего, ни при чем.

«Сами стрессовые ситуации не могут являться каким-то предиктором или фактором, который может прогноз ухудшить и так далее. Ну, допустим, если человек понервничал, да, у него может подняться артериальное давление, и это может спровоцировать различные там острые нарушения мозгового кровообращения и так далее, различные другие вещи», — пояснил онколог.

Он также назвал основные риски, с которыми могут столкнуться пожилые люди с онкологическими заболеваниями. В их числе — повышенная свертываемость крови, что может привести к образованию тромбов, а также сердечно-сосудистые обострения, которые часто случаются на фоне лечения основного недуга. В-третьих, у онкобольных нередко обостряются хронические болезни из-за химиотерапии.

«Но если лечащий врач следит за всеми этими аспектами. Никаких проблем возникнуть не должно. Это все можно вовремя купировать, стрессовые факторы — исключать. Либо держать под контролем органы и системы организма. И тогда стресс не будет являться фактором, который не будет влиять на продолжительность жизни», — подчеркнул врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известна обвиненная в мошенничестве актриса Наталия Дрожжина.