Рак передается по наследству: миф или реальность

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 35

Онколог Воротников рассказал о влиянии наследственности на онкологические заболевания

Рак передается по наследству: миф или реальность

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Не всегда родственники делают нам приятные подарки.

Рак действительно может передаваться по наследству, однако происходят такие неприятные сюрпризы довольно редко — всего в 5% от всего количества вовремя выявленных заболеваний. Об этом заявил врач-онколог Владимир Воротников в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Конечно, вероятность того, что рак передастся по наследству, всегда есть. Однако далеко не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что это заболевание будет у вас», — успокоил читателей доктор.

К счастью, рак уже не является непобедимой болезнью, все онкологические заболевания можно успешно профилактировать. Существуют обширные комплексы выявления раковых опухолей, и самое важное, пожалуй, — это скрининг, то есть ранняя диагностика образований. 

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