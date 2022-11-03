Алена Водонаева о планах на эмиграцию: «Много ответственности»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, планирует ли она эмигрировать

Алена Водонаева о планах на эмиграцию: «Много ответственности»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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За последние восемь месяцев многие знаменитости решили уехать из России. Поклонников экс-участницы «Дома-2» волновал этот вопрос, не уедет ли светская львица за рубеж.

Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, намерена ли она, как и некоторые знаменитости, оставить Родину и уехать за границу. Она дала понять, что оставлять Россию и не думала.

«Я живу в своей стране, где у меня много ответственности за других людей и обязательств», — прокомментировала возможную эмиграцию Водонаева в своем Telegram-канале.

С начала спецоперации РФ по защите Донбасса шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Одни в спешке покинули страну, где долгие годы зарабатывали миллионы. Другие же категорически отказались уезжать из России. Третьи же решили хранить молчание, пропав с радаров на некоторое время.

В первом лагере оказались: лидер «Машины времени» Андрей Макаревич*, Алла Пугачева и Максим Галкин*, Рената Литвинова, Земфира, Чулпан Хаматова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и другие. Некоторые из них, оказавшись за границей, решили нелестно высказаться о России и ее гражданах, тем самым предав свою российскую аудиторию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бежавший от мобилизации внук Аллы Пугачевой распродает недвижимость в России.

* — признаны иноагентами в РФ.

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