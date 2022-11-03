Гонявшая по трассам в США блогерша Аня Покров попала в ДТП с грузовиком

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 39

Блогер Аня Покров попала в аварию в Лос-Анджелесе

Гонявшая по трассам в США блогерша Аня Покров попала в ДТП с грузовиком

Фото: Telegram / АНЯ POKROV

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После случившегося девушка уверовала в судьбу.

Тиктокерша Аня Покров проводит отпуск в Соединенных Штатах вместе со своим возлюбленным Артуром Бабичем. Путешествие перестало быть беззаботным: Покров попала в ДТП на одной из трасс.

«И как в такие моменты не верить в судьбу?» – напугала фанатов блогерша первым постом в своем Telegram-канале. 

Поклонники стали переживать в комментариях и потребовали Анну объяснить, что она имеет в виду. После этого девушка решила объяснить максимально коротко, опубликовав фотографию своего разбитого белого Mersedes с подписью: «Моя малышка». Иномарка, по всей видимости врезалась в погрузчик. 

Покров поспешила успокоить подписчиков.

«Со мной все хорошо», – написала девушка, сохраняя прежнюю краткость.

До этого, судя по ее публикациям, она вместе с Бабичем колесила по американским дорогам в ночное время суток. Кажется, что пара не отличается внимательностью на трассах, ведь Покров публиковала видео, подписав его: «Просто гнать под эту песню на трассе».

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном ДТП в Москве: грузовик на огромной скорости врезался в припаркованное у дороги такси.

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