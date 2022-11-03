«Я очень рада»: пострадавшая в ДТП с Билом прокомментировала его освобождение

Женщина оказалась прикованной к инвалидной коляске после аварии с участием знаменитого блогера.

Консультант Госдумы Мария Артемова сообщила, что рада освобождению блогера Эдварда Била, в ДТП с которым она пострадала. Женщина получила многочисленные травмы, но верит, что люди меняются. Об этом Артемова рассказала изданию Газета.ру.

«Я очень рада, что он выходит, потому что думаю, что у него приоритеты поменялись. Он вернется к семье, это самое главное», — прокомментировала пострадавшая.

Мария Артемова отметила, что не связывалась с виновником аварии после суда. Прошедший год он провел в колонии. Однако сейчас она готова встретиться с блогером, если Бил этого захочет.

«Почему бы и нет? Все возможно. Пока человек живой можно делать все. Когда уже человека нет, тогда уже ничего невозможно сделать», — добавила консультант Госдумы.

ДТП с участием Эдварда Била произошло весной 2021 года. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая находилась за рулем одной из машины. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, многочисленные открытые и закрытые переломы. В настоящий момент женщина прикована к инвалидной коляске.

Суд лишил блогера свободы на год и два месяца. Бил отбывал наказание в колонии общего режима. Примечательно, что представители Артемовой настаивали на избрании Эдварду Билу наказания, которое не было бы связанно с реальным лишением свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдвард Бил дал первое интервью после выхода из колонии.