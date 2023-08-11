Свадьба! Бросивший супругу с двумя детьми Эдвард Бил снова женился
Эдвард Бил женился во второй раз
Фото: Telegram / EDWARD BIL / лайв-канал Edward Bil production
Новой избранницей скандально известного блогера стала Камила Башарина.
Эдвард Бил (Настоящее имя Эдуард Биль. — Прим. ред.) вскоре после развода женился на своей новой девушке Камиле Башариной, о чем рассказал поклонникам в социальных сетях. 27-летний блогер на свадебных фото позирует в черном костюме с бабочкой, его счастливая избранница — в коротком белом платье с пышными рукавами и открытыми плечами. Молодожены принимают поздравления.
Не все фолловеры, впрочем, радуются за Башарину. Известно, что с бывшей женой Дианой Биль парень обращался не очень бережно. В первой семье у блогера двое детей, младший сын родился, пока он находился под следствием по делу о массовом ДТП. Кроме того, отношения в паре были напряженные, супруга не раз прощала измены, но в итоге подала на развод. А Эдвард Бил и не скрывал, что не может постоянно быть с одной женщиной.
Напомним, что два года назад пранкер прославился аварией на Садовом кольце в Москве — на огромной скорости он выехал на встречную полосу. По его вине пострадала, в том числе, консультант Госдумы Мария Артемова, получила ушиб головного мозга, открытые переломы ног, перелом таза и другие травмы. Блогер выплатил крупные компенсации, получил уголовный приговор (два месяца колонии обнулились сроком домашнего ареста) и лишился права управлять автомобилем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эдварду Билу предстоит выплатить свыше 300 тысяч рублей на лечение пострадавшей в ДТП.
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