Список готов: полиция проверяет Эдварда Била, Гусейна Гасанова и других блогеров

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Рита Миронова
Рита Миронова 54 0

Мизулина призвала провести проверку в отношении Эдварда Била и Гусейна Гасанова

Список готов: полиция проверяет Эдварда Била, Гусейна Гасанова и других блогеров

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

После недавно скандала с Аязом Шабутдиновым МВД заинтересовалось другими популярными интернет-звездами.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в столичное МВД РФ с просьбой провести проверку в отношении ряда популярных блогеров. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Так, под масштабную проверку могут попасть Эдвард Бил, Гусейн Гасанов, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев и другие. Причиной стали многочисленные письма от граждан, пострадавших от деятельности этих блогеров.

«В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по городу Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей», — заявила Мизулина.

В ведомстве считают, что вышеуказанные граждане могут действовать по той же мошеннической схеме, что и ранее задержанный блогер Аяз Шабутдинов. Им Лига безопасного интернета заинтересовалась еще весной и написали на него заявление в МВД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мизулина прокомментировала задержание блогера Шабутдинова.

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