Список готов: полиция проверяет Эдварда Била, Гусейна Гасанова и других блогеров
Мизулина призвала провести проверку в отношении Эдварда Била и Гусейна Гасанова
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
После недавно скандала с Аязом Шабутдиновым МВД заинтересовалось другими популярными интернет-звездами.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в столичное МВД РФ с просьбой провести проверку в отношении ряда популярных блогеров. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Так, под масштабную проверку могут попасть Эдвард Бил, Гусейн Гасанов, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев и другие. Причиной стали многочисленные письма от граждан, пострадавших от деятельности этих блогеров.
«В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по городу Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей», — заявила Мизулина.
В ведомстве считают, что вышеуказанные граждане могут действовать по той же мошеннической схеме, что и ранее задержанный блогер Аяз Шабутдинов. Им Лига безопасного интернета заинтересовалась еще весной и написали на него заявление в МВД РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мизулина прокомментировала задержание блогера Шабутдинова.
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