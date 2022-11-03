Он все осознал: адвокат Жорин прокомментировал выход Эдварда Била на свободу
Адвокат Сергей Жорин не сомневается, что вышедший из колонии Эдвард Бил больше не будет нарушать закон
Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / advokatzhorin; 5-tv.ru
Знаменитый блогер стал виновником страшного ДТП весной 2021 года. В результате аварии множественные травмы получила консультант Госдумы.
Эдвард Бил на свободе. Какой теперь будет его жизнь и какие ограничения ожидают блогера после устроенного им ДТП эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал его адвокат Сергей Жорин. Он также оценил, насколько справедлив был вынесенный приговор, если пострадавшая в аварии Мария Артемова отказалась от претензий.
Жорин отметил, что блогер стал серьезнее и ответственнее после заключения — Бил изменит свой формат работы и, безусловно, будет поддерживать пострадавшую из-за него Артемову.
«На суде, где ему назначили наказание, связанное с лишением свободы, она категорически была против этого. Высоких моральных и нравственных качеств женщина, огромный ей респект и пожелание скорейшего выздоровления. Я уверен, что Эдуард будет ее поддерживать. Он искренне все осознал», — подчеркнул он.
Звездный адвокат добавил, что на освобождение Била отреагировала и прокуратура Москвы. Надзорный орган обещал «следить и надзирать» за соблюдением запрета на вождение транспортных средств.
«Именно в результате протеста прокуратуры был пересмотрен ранее назначенный приговор. Был вынесен новый, связанный с лишением свободы. Но я считаю, что это чрезмерно», — сказал адвокат.
По словам Жорина, в данном случае прокуратура выполняет свои профессиональные обязанности. Юрист уверен, что Бил вынес из случившегося «все уроки жизни».
«Мы в свою очередь ему разъяснили, как адвокаты, что хорошо, а что — плохо. Что можно, что — нельзя. Я уверен, что он не будет ничего нарушать», — сказал юрист.
Жорин надеется, что время, проведенное в колонии, серьезно не отразилось на самочувствии блогера. По словам адвоката, первостепенным в этой ситуации остается состояние здоровья пострадавшей Марии Артемовой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Эдвард Бил дал первое интервью после выхода на свободу.
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