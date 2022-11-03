Он все осознал: адвокат Жорин прокомментировал выход Эдварда Била на свободу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 397

Адвокат Сергей Жорин не сомневается, что вышедший из колонии Эдвард Бил больше не будет нарушать закон

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / advokatzhorin; 5-tv.ru

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Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Знаменитый блогер стал виновником страшного ДТП весной 2021 года. В результате аварии множественные травмы получила консультант Госдумы.

Эдвард Бил на свободе. Какой теперь будет его жизнь и какие ограничения ожидают блогера после устроенного им ДТП эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал его адвокат Сергей Жорин. Он также оценил, насколько справедлив был вынесенный приговор, если пострадавшая в аварии Мария Артемова отказалась от претензий.

Жорин отметил, что блогер стал серьезнее и ответственнее после заключения — Бил изменит свой формат работы и, безусловно, будет поддерживать пострадавшую из-за него Артемову.

«На суде, где ему назначили наказание, связанное с лишением свободы, она категорически была против этого. Высоких моральных и нравственных качеств женщина, огромный ей респект и пожелание скорейшего выздоровления. Я уверен, что Эдуард будет ее поддерживать. Он искренне все осознал», — подчеркнул он.

Звездный адвокат добавил, что на освобождение Била отреагировала и прокуратура Москвы. Надзорный орган обещал «следить и надзирать» за соблюдением запрета на вождение транспортных средств.

«Именно в результате протеста прокуратуры был пересмотрен ранее назначенный приговор. Был вынесен новый, связанный с лишением свободы. Но я считаю, что это чрезмерно», — сказал адвокат.

По словам Жорина, в данном случае прокуратура выполняет свои профессиональные обязанности. Юрист уверен, что Бил вынес из случившегося «все уроки жизни».

«Мы в свою очередь ему разъяснили, как адвокаты, что хорошо, а что — плохо. Что можно, что — нельзя. Я уверен, что он не будет ничего нарушать», — сказал юрист.

Жорин надеется, что время, проведенное в колонии, серьезно не отразилось на самочувствии блогера. По словам адвоката, первостепенным в этой ситуации остается состояние здоровья пострадавшей Марии Артемовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Эдвард Бил дал первое интервью после выхода на свободу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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