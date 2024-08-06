«Не сможет самостоятельно передвигаться»: что ждет Эдварда Била после операции
Блогер Эдвард Бил будет восстанавливаться после операции четыре месяца
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Инфлюенсеру предстоит длительная реабилитация. Будет ли он в итоге ходить?
Блогер Эдвард Бил будет восстанавливаться после операции четыре месяца. Об этом стало известно из Telegram-канала инфлюенсера.
Эдвард получил тяжелую травму ноги в результате автомобильной аварии виновником которой сам и являлся. Своей ошибкой он не только подверг опасности себя, но и травмировал женщину, которую госпитализировали после ДТП в реанимацию. Сотрудница Госдумы Мария Артемова, та самая пострадавшая, простила блогера и не стала доводить дело до тюрьмы.
Несмотря на то, что все закончилось лучше, чем могло бы, Била настигла его собственная травма. У блогера стал развиваться сепсис и первоначально речь шла об ампутации конечности. В результате тяжелой операции, врачи смогли спасти ногу блогеру, но теперь его ждет непростая реабилитация.
«В ближайшие 3-4 месяца он не сможет самостоятельно передвигаться, к нему прикреплено специальное оборудование на ноге, с помощью которого он сможет перемещаться только на коляске», — написали представители блогера.
После этого инфлюенсер будет заново учиться ходить. Его здоровье весомо ослабло. Блогер сильно похудел, стал хуже выглядеть и почти полностью лишился иммунитета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перенесший операцию Эдвард Бил обжалует арест.
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