Эдварду Билу грозит новое дело по статье о дискредитации российской армии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16

На недавно освободившегося блогера пожаловались его же подписчики.

Эдварду Билу грозит новое дело по статье о дискредитации российской армии

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Недавно вышедшему на свободу блогеру Эдварду Билу может грозить новое уголовное дело — по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, на блогера подали жалобу его подписчики.

Газета.ру отмечает, что обращение по факту возможной дискредитации блогером российской армии было зарегистрировано в день публикации одного из постов. После сообщения начата проверка.

Бил попал в заключение после того, как устроил крупное ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года. Автомобиль блогера на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Суд приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре 2022 года вышедший на свободу блогер пообещал «заниматься не тем, чем занимался ранее».

Защищавший Била звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что блогер стал серьезнее и ответственнее после заключения — Бил изменит свой формат работы и, безусловно, будет поддерживать пострадавшую из-за него Артемову.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом прокомментировала его освобождение.

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