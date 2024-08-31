«Подрезали меня всего»: Эдвард Бил показал свою ногу после операции

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 42 0

Блогер Эдвард Бил показал ногу после операции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Telegram / Официальный Telegram-канал блогера Эдварда Била / camon_edward

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Блогер до этого попал в автомобильную аварию, чуть не лишившись конечности.

Блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль) после проведенной ему операции на ноге смог ходить с использованием трости, и даже по лестнице. Он опубликовал в личном Telegram-канале несколько видео с постепенным восстановлением.

«Подрезали меня всего. В целом нормально — я даже начал чуть-чуть ходить», — заявил блогер.

Знаменитость для начала показал кадры с поврежденной ногой после аварии, в которую он ранее попал по собственной вине. Пранкер заявил, что ему не помогает ни одно обезболивающее, а боль в костях невыносимая.

«Ни один обезбол (обезболивающее. — Прим. ред.) не берет, как будто кость сверлят — безостановочно», — признался Эдвард Бил.

Далее он продемонстрировал, как с трудом, но передвигается по больнице — при этом нога пранкера просто скользила по полу, не поднимаясь. Именно в таком состоянии он ходил на рентген со своей поврежденной ногой.

«Да, я не ищу легких путей», — сказал пранкер, когда проходящая мимо него женщина порекомендовала воспользоваться лифтом.

Несколько дней назад пранкер заявил, что как только решит проблему с ногой, «выскочит на коляске в город».

Эдвард получил тяжелую травму ноги в результате автомобильной аварии, виновником которой сам и являлся. У блогера стал развиваться сепсис, и первоначально речь шла об ампутации конечности, но врачи все же смогли спасти ногу.

Вечером 31 июля блогера госпитализировали с осложнениями. После операции его состояние нестабильно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько времени потребуется блогеру Эдварду Билу на восстановление после операции.

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом
6 авг
«Не сможет самостоятельно передвигаться»: что ждет Эдварда Била после операции
12 апр
«Мама, ты мне обещала»: Эдвард Бил расплакался на приеме у психолога
13 нояб
Список готов: полиция проверяет Эдварда Била, Гусейна Гасанова и других блогеров
11 авг
Свадьба! Бросивший супругу с двумя детьми Эдвард Бил снова женился
19 мая
Эдварду Билу предстоит выплатить свыше 300 тысяч рублей на лечение пострадавшей в ДТП
23 янв
Эдварду Билу грозит новое дело по статье о дискредитации российской армии
3 нояб
«Я очень рада»: пострадавшая в ДТП с Билом прокомментировала его освобождение
3 нояб
Он все осознал: адвокат Жорин прокомментировал выход Эдварда Била на свободу
3 нояб
«Пытался не растерять рассудок»: первое интервью Била после колонии
4 июл
Суд обязал Эдварда Била выплатить полмиллиона рублей пострадавшей в ДТП
+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Последние новости

2:04
Моторика кишечника: врач назвала признаки застоя желчи
1:50
«Въезд заказан»: Захарова не советует Байдену и Зеленскому посещать Париж
1:22
Выбиты окна и повсюду осколки: ВСУ ударили по школе и детскому саду в Белгороде
1:06
Старая вражда: Варшава в ярости от заявлений Киева про Волынскую резню
0:44
«Подрезали меня всего»: Эдвард Бил показал свою ногу после операции
0:28
Уехала жить в Лондон: Лепс рассказал об отношениях с невестой на расстоянии

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Стали известны детали нового наезда машины Рашкина на лося под Саратовом
«Работать все равно не будут»: зачем Шольц зазывает в Германию политэмигрантов
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака