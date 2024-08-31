«Подрезали меня всего»: Эдвард Бил показал свою ногу после операции

Блогер до этого попал в автомобильную аварию, чуть не лишившись конечности.

Блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль) после проведенной ему операции на ноге смог ходить с использованием трости, и даже по лестнице. Он опубликовал в личном Telegram-канале несколько видео с постепенным восстановлением.

«Подрезали меня всего. В целом нормально — я даже начал чуть-чуть ходить», — заявил блогер.

Знаменитость для начала показал кадры с поврежденной ногой после аварии, в которую он ранее попал по собственной вине. Пранкер заявил, что ему не помогает ни одно обезболивающее, а боль в костях невыносимая.

«Ни один обезбол (обезболивающее. — Прим. ред.) не берет, как будто кость сверлят — безостановочно», — признался Эдвард Бил.

Далее он продемонстрировал, как с трудом, но передвигается по больнице — при этом нога пранкера просто скользила по полу, не поднимаясь. Именно в таком состоянии он ходил на рентген со своей поврежденной ногой.

«Да, я не ищу легких путей», — сказал пранкер, когда проходящая мимо него женщина порекомендовала воспользоваться лифтом.

Несколько дней назад пранкер заявил, что как только решит проблему с ногой, «выскочит на коляске в город».

Эдвард получил тяжелую травму ноги в результате автомобильной аварии, виновником которой сам и являлся. У блогера стал развиваться сепсис, и первоначально речь шла об ампутации конечности, но врачи все же смогли спасти ногу.

Вечером 31 июля блогера госпитализировали с осложнениями. После операции его состояние нестабильно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько времени потребуется блогеру Эдварду Билу на восстановление после операции.