«Я не боюсь тебя, Филя»: Киркоров обматерил Боню в личных сообщениях

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 479

Виктория Боня ответила Филиппу Киркорову на оскорбления

«Я не боюсь тебя, Филя»: Киркоров обматерил Боню в личных сообщениях

Фото: www.globallookpress.com / Евгений Филипп; 5-tv.ru

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Знаменитая телеведущая считает, что поведение Киркорова не подобает мужскому.

Между певцом Филиппом Киркоровым и светской львицей Викторией Боней разразился публичный скандал. Заслуженный артист обматерил девушку в личных сообщениях, но Боня сделала их переписку достоянием общественности у себя в социальной сети.

Боня стала третьей женщиной за небольшой промежуток времени, на которую обрушился гнев 55-летнего певца. Король российской эстрады обматерил Боню на фоне своего конфликта с антироссийски настроенной певицей Наргиз Закировой. Киркоров назвал артистку из Ташкента «уродиной» во время концерта, за что телеведущая резко раскритиковала исполнителя.

«И ты туда же, ******* ***** (безмозглая дура)? Ну, держись, ****** (девушка легкого поведения)! ***** (конец) прилетит тебе очень скоро, тварь!» — написал Киркоров Боне.

Светская львица ответила на оскорбления. Она отметила, что такое поведение постыдно для сильной половины человечества. По словам Бони, настоящие мужчины себя так не ведут, однако у Киркорова из мужского «только пол».

«Я не боюсь тебя, Филя! Ты ничем не отличаешься от тех, с кем я выросла во дворе, быдло, у которых ноль интеллекта, потому что не умеют разговаривать, могут лишь лаять!» — добавила 42-летняя телеведущая.

Виктория Боня ответила на оскорбления КиркороваВиктория Боня ответила на оскорбления Киркорова. Фото: Instagram* / victoriabonya

Конфликт между Наргиз и Киркоровым возник из-за приезда певца с концертом в Ташкент. Афиша мероприятия смутила узбекскую артистку. Она сообщила, что не желает видеть звезду российского шоу-бизнеса на своей родине.

Филипп Киркоров сначала отреагировал на слова исполнительницы в личном блоге, а затем оскорбил ее со сцены. По мнению заслуженного артиста, Закирова обозлилась из-за изгнания из России на 50 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров столкнулся с волной негатива после череды скандалов.

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