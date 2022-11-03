Так и не смогли определить диагноз: умерла российская певица Злата Божен

Имя артистки практически не мелькало на страницах светской хроники, но при этом своим творчеством она смогла завоевать любовь многих.

Российская певица Злата Божен умерла на 42-м году жизни после длительного лечения тяжелой болезни. Ее сердце остановилось еще 26 октября, но печальное известие в окружении артистки сообщили лишь накануне.

«Она очень долго болела, врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Она ушла мученицей. В дальнейшем мы будем оформлять ее мемориальную страницу, поэтому все желающие, друзья и знакомые, вы можете принять участие и написать слова в память о Елене (имя при крещении — Прим. ред.)», — сообщили близкие Божен на ее странице ВКонтакте.

Несмотря на то, что Божен нечасто становилась героиней светской хроники, у нее было немало поклонников. Все они были шокированы печальным известием и поспешили выразить слова соболезнования родным, а также пожелали найти силы маме и сестре пережить горе.

Как рассказывала Божен, она родилась и выросла в Москве. О себе говорила как о певице, исполняющей клубный поп в стиле R’n’B. Свое творчество считала независимым. Она сотрудничала с известными авторами и саундпродюсерами, в числе которых были Виктор Гуревич, Карен Кавалерян и другие. Все они работали с Филиппом Киркоровым, Мариной Хлебниковой, Олегом Газмановым.

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