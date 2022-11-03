Так и не смогли определить диагноз: умерла российская певица Злата Божен

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Умерла российская певица Злата Божен

Так и не смогли определить диагноз: умерла российская певица Злата Божен

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Имя артистки практически не мелькало на страницах светской хроники, но при этом своим творчеством она смогла завоевать любовь многих.

Российская певица Злата Божен умерла на 42-м году жизни после длительного лечения тяжелой болезни. Ее сердце остановилось еще 26 октября, но печальное известие в окружении артистки сообщили лишь накануне.

«Она очень долго болела, врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Она ушла мученицей. В дальнейшем мы будем оформлять ее мемориальную страницу, поэтому все желающие, друзья и знакомые, вы можете принять участие и написать слова в память о Елене (имя при крещении — Прим. ред.)», — сообщили близкие Божен на ее странице ВКонтакте.

Несмотря на то, что Божен нечасто становилась героиней светской хроники, у нее было немало поклонников. Все они были шокированы печальным известием и поспешили выразить слова соболезнования родным, а также пожелали найти силы маме и сестре пережить горе.

Как рассказывала Божен, она родилась и выросла в Москве. О себе говорила как о певице, исполняющей клубный поп в стиле R’n’B. Свое творчество считала независимым. Она сотрудничала с известными авторами и саундпродюсерами, в числе которых были Виктор Гуревич, Карен Кавалерян и другие. Все они работали с Филиппом Киркоровым, Мариной Хлебниковой, Олегом Газмановым.

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