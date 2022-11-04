Родственница Эммануила Виторгана вышла замуж за английского режиссера

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Племянница Ирины Виторган вышла замуж за английского режиссера Джеймса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia; Instagram* / irina_vitorgan; 5-tv.ru

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Супруга известного актера лично погуляла на торжестве.

Жена актера театра и кино Эммануила Виторгана Ирина в социальной сети поделилась радостным событием. Ее племянница Авиталь Львова вышла замуж. Избранником родственницы стал английский режиссер и актер Джеймс Александр. Виторган лично присутствовала на торжестве и показала публике, как это было.

«Моя родная племянница Авиталь, дочь моей сестры-близнеца, очень талантливая английская актриса, вышла замуж за своего коллегу, известного английского актера и режиссера Джеймса Александра. Поздравляем вас, дорогие! Будьте счастливы», — подписала видео Виторган.

На опубликованном видео Львова вместе с мужем выходят после регистрации брака. Сначала они станцевали на лестнице, а затем, Александр подхватил любимую, закружил и расцеловал. Для торжества Львова облачилась в желтое платье с открытыми плечами, а супруг выбрал классический черный костюм, белоснежную рубашку и бутоньерку в тон наряду невесты.

Джеймс Александр известен как автор короткометражных картин. Одна из них собрала 60 миллионов просмотров на YouTube, а некоторые были удостоены престижных английских и американских фестивальных наград.

Сама же Львова лишь недавно стала актрисой, но на ее счету уже более десяти работ. Последняя из них вышла в 2021 году. В ближайшее время публика увидит сразу несколько ее работ в сериалах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Эммануила Виторгана стал солдатом израильской армии.

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