«Не стыдно?» — у Лены Катиной лопнуло терпение из-за выходки мужа

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 077

Лена Катина пожаловалась на сложный характер мужа-миллионера

«Не стыдно?» — у Лены Катиной лопнуло терпение из-за выходки мужа

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Артистка старается угодить состоятельному возлюбленному, но у богатых свои причуды.

Бывшая солистка группы t.A.T.u. Лена Катина не может примириться со сложным характером богатого супруга Дмитрия Спиридонова. Звезда всего четыре месяца назад вышла замуж за миллиардера, но уже появились первые трещины брака.

По словам вокалистки, ее избранник недоволен готовкой жены. Артистка любит состряпать какой-нибудь деликатес, а вот ее супруг является приверженцем привычной домашней кухни. Дошло до того, что Дмитрий начал выбрасывать ее кулинарные старания на помойку.

«Тебе не стыдно? Я никогда ничего не выбрасывал в мусорку. Ну, извини, я не прожевал», — приводит издание 7Дней.ru слова Дмитрия.

Лена объяснила, что в тот день действительно пережарила мясо. Однако реакция мужа несправедлива, возлюбленный повел себя слишком резко, поэтому исполнительница очень удивилась.

«Он ужасно капризный в еде, ужасно капризный. Ему пытаешься что-то приготовить, а просит картофельное пюре и котлеты», — рассказала Катина.

К слову, ссоры между избранниками возникают не только из-за еды. Разногласия у пары появились и по поводу подарков. Ранее бизнесмен купил певице шикарный автомобиль за 29 миллионов. Вокалистка такой знак внимания не оценила, по ее словам, за эту сумму можно построить половину дома.

Несмотря на несоответствия, возлюбленные стараются меньше ссориться. Они ценят друг друга и маленькие стычки не смогут разрушить их крепкий союз. Тем более, сейчас Лене нельзя волноваться. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катина беременна.

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