Уродства, мутации и смерть: врач описал жуткие последствия применения «грязной» бомбы Киевом

После ядерного заражения у человека появляются хронические болезни, ДНК в клетках начинает резко меняться. Обратимы ли эти процессы?

Ядерная провокация и спекуляция Украины о возможном применении «грязной» бомбы — преступные и низкие попытки шантажировать смертельной катастрофой. Она может нанести непросто непоправимый урон. Применение взрывного устройства, начиненного продуктами атомной промышленности, заразит планету на тысячи лет вперед и будет медленно убивать все живое на клеточном уровне. Терапевт, кандидат медицинских наук и магистр общественного здравоохранения Алексей Жито в беседе с 5-tv.ru дал эксклюзивный комментарий по этому вопросу.

«Грязная» бомба, по сути, представляет собой распыление, рассеивание на определенной территории остатков атомной промышленности, атомных электростанций. Это радиоактивные изотопы, которые обладают очень длительным периодом полураспада. Это может быть сотня, тысяча лет. Территория, которая пострадает от «грязной» бомбы, будет заражена этими радиоактивными изотопами достаточно длительное время. Повторюсь, это могут быть десятки, сотни и даже тысячи лет», — заявил эксперт.

Пострадает не только земля, но и все живущие на ней. Человеку достанется больше всех. По словам доктора Жито, если человек успеет укрыться во время взрыва «грязной» бомбы, то он получит меньшую дозу облучения. Однако в любом случае удар по здоровью будет нанесен колоссальный.

«Урон здоровью может быть очень существенный. Он может быть, как острым, то есть острое поражение. Но при использовании „грязных“ бомб все-таки большие последствия именно хронические. Человек постепенно день за днем испытывает оксидативный стресс и стресс, который возникает в результате действия радиации, радиоактивных частиц, которые попали внутрь организма: с дыханием, с пищей, с жидкостью», — считает магистр общественного здравоохранения.

Вместе с этими изменениями будут происходить нарушения в работе организма на генном уровне.

«Все клетки организма претерпевают изменения. Повреждаются при помощи свободных радикалов клетки ДНК. Они изменяются, мутируют. Поэтому у таких пациентов чаще развиваются онкологические заболевания. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, головного мозга и других органов. Это может привести к необратимым изменениям и, конечно, к смерти», — подытожил специалист.

Единственное, что может облегчить ситуацию, по мнению эксперта, это срочная смена места жительства, переезд на незараженную территорию и выполнение предписаний лечащих врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, как работает «грязная бомба» и какую территорию она накроет при подрыве на Украине.