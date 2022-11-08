🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 ноября, полная Луна в Тельце. Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами. Возрастает инерционность и склонность к лени, хочется уюта и комфорта.

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♈ Овен

Вам сегодня станет окончательно ясно все. В первую очередь — о себе. Вы ясно видите, почему все пошло не так, как вы себе представляли. Вы ясно видите, почему вам пришлось пройти через глубокие темные уголки своей собственной психики. Все это позади.

Космический совет: вы ясно видите то, кем являетесь.

♉ Телец

Если повествование, которое было передано вам, не имеет для вас смысла, то вы должны написать новый сюжет для себя. Вы призваны вдохновлять. Разрешите себе быть смелым, наглым, грубым. Вы заслуживаете создать что-то, что переживет вас.

Космический совет: разрешите себе быть смелым.

♊ Близнецы

Разрешение конфликтов — важная тема для вас сейчас. Конец сезона затмений приносит с собой возможность установить мир там, где была война. Убедитесь, что вы и уделяете внимание чужому мнению. В сфере любви и романтики дела обстоят тоже гораздо лучше. Если есть кто-то, кто испытывает к вам чувства, есть большая вероятность, что он скоро откроется вам.

Космический совет: решение конфликта — главный приоритет.

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♋ Рак

Вы готовы к этим большим изменениям. Вы готовились к этому в течение некоторого времени. Поэтому вместо того, чтобы сомневаться в себе, идите вперед и побеждайте. Идите вперед и побеждайте с внутренним знанием того, что вас поддерживают на каждом этапе пути. Некоторым из вас может быть предложена возможность переехать в новое место, город или страну. Если это поможет вам вырваться из дискомфорта, в которой вы были, ответьте на предложение.

Космический совет: идите вперед и побеждайте.

♌ Лев

Сегодня вы испытываете чувство дежавю. Вы все это видели и испытывали раньше. Ощущение, что ты тоже шел по этому пути и что ты можешь предугадать, как будет разворачиваться этот разговор. Все это немного жутковато. Задумайтесь. Может быть, это ваша жизнь стала настолько однообразной?

Космический совет: в воздухе витает ощущение дежавю.

♍ Дева

Неважно, сколько раз вы потерпели неудачу. Начать сначала. Начать снова. Посвятите себя поиску и внедрению новых ритуалов и привычек, которые помогут вам оставаться на плаву во время многочисленных изменений. При этом обратите внимание на свой рацион.

Космический совет: найдите ритуалы, которые помогут вам оставаться собой.

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♎ Весы

Если вы не вписываетесь в аккуратные маленькие тропы, созданные теми, кто прошел этот путь до вас, то это потому, что вы не предназначены для этого. Нарушайте правила. Слишком много, слишком смело, слишком нагло. Сегодня это ваш девиз.

Космический совет: будьте немного грубы.

♏ Скорпион

Неважно, что вам говорят или не говорят. Важно то, как вы к себе относитесь. Пришло время подарить себе любовь, внимание и одобрение, которых вы желаете от других людей.

Космический совет: держите себя в теплых, любящих объятиях.

♐ Стрелец

Вы красивы. Вы сила. Вы мужество. Вы мудрость. Внимательно посмотрите в зеркало, вспомнив, что все, что вы ищете, уже находится внутри вас, включая силу духа, необходимую для победы над текущими проблемами.

Космический совет: приглядитесь к себе.

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♑ Козерог

Энергия полной луны в сочетании с лунным затмением пробуждает вас к вашему истинному пути. Вы начинаете понимать, что ваша цель намного больше, чем кажется на первый взгляд. Радость, которую вы чувствуете глубоко внутри себя, является признаком того, что вы на правильном пути и продвигаетесь в правильном темпе. Но это не значит, что в вашем мире всегда будет радуга и солнце. Испытания также являются частью миссии, и учат вас большему, чем победы.

Космический совет: вас ждут серьезные откровения.

♒ Водолей

Пришло время порвать с этим целеустремленным подходом и необходимостью быть продуктивным всегда. Позвольте себе отдохнуть, побездельничать, полениться. Побыть ребенком, в конце концов. Знание о том, что жизнь предназначена для праздника, освободит вас от множества проблем. И это прекрасно.

Космический совет: найдите то, что вызывает радость внутри.

♊ Рыбы

Вы поглощены желанием раствориться в другом человеке полностью. Вы хотите обнажить свое сердце и душу, не беспокоясь о результате. Ваш партнер может быть наделен или не наделен вашим поэтическим красноречием или не соответствовать вашим возвышенным идеалам. Узнав, что их язык любви коренным образом отличается от вашего, вы сможете установить связь на более глубоком уровне.

Космический совет: выучите язык любви вашего партнера.

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