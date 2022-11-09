Выборы в США захлестнула волна ошибок и нарушений

В случае победы республиканцев президентское кресло под Байденом сильно зашатается.

В США сегодня стартовало голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Для тех, кто не слишком разбирается: американцам предстоит избрать 435 членов палаты представителей — это нижняя часть конгресса — и 35 из 100 сенаторов — это верхняя. Кроме того, состоятся выборы губернаторов больше, чем в половине штатов. Именно поэтому такое массовое голосование называют очень важным, оно может перевернуть всю политическую игру в штатах, а значит и во всем мире. И тем более на Украине.

Правда ли все будет так плохо для Киева, если состоится ожидаемая победа республиканцев, расскажет Николай Мастеров.

Деловой походкой Дональд Трамп выходит с избирательного участка. Он в первых рядах проголосовавших. Подает пример, и не упускает случая еще раз прорекламировать своего избранника.

Джо Байдена, наоборот, решили скрыть от публики. На всякий случай, чтобы своими ляпами он не испортил результат демократам. Так, по крайней мере, утверждают источники в Белом доме. Президент США сделал свой выбор еще в конце октября — по почте. Его примеру последовало рекордное число американцев.

Голосование по почте существует почти полторы сотни лет. Но если тогда воспользоваться им могли только военные, то теперь он доступен любому желающему. Свои бюллетени отправили более 40 миллионов избирателей и дело уже обернулось многочисленными скандалами.

В одном из округов штата Джорджия около тысячи бланков просто не отправили адресатам.

«Это человеческая ошибка, сотрудники новые, они не соблюдали процедуры, чтобы обеспечить отправку. Мне жаль, что этот офис подвел граждан», — заявила директор по выборам и регистрации штата Джанин Эвелер.

В Теннесси избирателям вообще выдали не те бюллетени, и они поставили галочки за кандидатов из другого штата. Недействительными могут признать и почти 3,5 тысячи бланков в Пенсильвании.

По опросам, у демократов и республиканцев в этом штате примерно одинаковое количество голосов, отозванные бюллетени могли стать решающими. Впрочем, не задалось голосование и у тех, кто по привычке пришел на участок ногами. В Аризоне они оказались вынуждены стоять в очереди к урнам часами…

«Я пытался проголосовать, но ни одна электронная урна не работала правильно, то есть не засчитывала бюллетень. В очереди было много людей, и у каждого показывало отказ или ошибку. Они поставили обычную урну, куда их можно кинуть бюллетень и сказали, что голоса будут посчитаны», — жалуется один из избирателей.

Впрочем, украденными эти выборы начали называть еще даже до их начала. И прямо во время голосования демократы и республиканцы яростно пытаются переспорить друг друга в попытке добыть для своей партии побольше голосов. Выборы проходят сразу в обе палаты. В Сенате до сих был практически паритет. Но сейчас, по результатам аналитических прогнозов, республиканцы могут получить большинство.

Еще сложнее ситуация в палате представителей. В нее выбирают всех — 435 представителей. Компьютерный симулятор рассчитал сразу 40 тысяч вариантов исхода голосования. И все свелось к тому, что с вероятностью 80% Штаты накроет красная республиканская волна, и слоны, как их принято называть, могут рассчитывать на 230 кресел.

Впрочем, республиканцам достаточно взять большинство хотя бы в одной палате — чтобы значительно усложнить жизнь президенту Байдену. Они уже пообещали в случае победы инициировать против него целую волну расследований.