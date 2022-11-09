«Больно, когда умирает любовь»: Юлия Меньшова посочувствовала разведенной Шакире

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 245

Юлия Меньшова с грустью отреагировала на расставание Шакиры с мужем

«Больно, когда умирает любовь»: Юлия Меньшова посочувствовала разведенной Шакире

Фото: ТАСС / Zuma

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Для актрисы семья — святое. Ее родители прожили в браке больше полувека до самой смерти Владимира Меньшова. Вместе со своим мужем Юлия Меньшова в браке более 20 лет.

Юлия Меньшова не на шутку взволновала поклонников, заговорив о предательстве и расставании. В своем Telegram-канале она подняла вопрос развода.

Высказаться о разводе и том, как каждый человек переживает не столь приятный период в жизни, телеведущую заставило расставание певицы Шакиры. Она после 12-летнего романа с Жераром Пике, от которого родила двоих сыновей, заявила о разрыве. Причиной артистка назвала предательство любимого. Певица ушла от возлюбленного в начале лета после того, как он променял ее молодую студентку Клару Чиа Марти. На днях стало известно, что по решению суда дети останутся жить с мамой.

По мнению Меньшовой, она сильно расстраивается, когда узнает о чьем-либо разводе. Она понимает, что в такие моменты сложно не только тем, кому причинили боль. Тяжело всем.

«Больно всегда и всем. Даже тем, кто выступает в роли инициатора. И тем, кто сразу бросается в новые отношения. Всем и всегда. Больно, когда умирает любовь», — высказалась Меньшова.

Однако некоторые восприняли печальные слова, будто сама Меньшова рассталась со своим мужем и стали распространять недостоверную информацию.

«Искусство заголовка продолжает изумлять. Друзья прислали. Такая вот трактовка моего поста чуть выше», — прокомментировала сплетни актриса.

Сама же Меньшова в браке с актером Игорем Гординым уже более 20 лет. Она, как и ее родители, на некоторое время расставалась с мужем, но вспыхнувшие вновь чувства сплотили их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что норвежская принцесса отказалась от титулов ради свадьбы с потомственным шаманом.

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