🧙♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня легко оступиться и направить свою жизнь по неправильному руслу.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 ноября, Луна в Тельце. Это день искушений. События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них — то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы.
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♈ Овен
Но что ты делаешь для себя сегодня? Энергия луны побуждает вас замедлиться, вдохнуть и совершить путешествие в свой внутренний мир. Процесс заглядывания внутрь иногда потребует от вас столкнуться с неудобными истинами и теневыми аспектами себя. Вы готовы освободиться от багажа прошлого.
Космический совет: пришло время замедлиться.
♉ Телец
Сделайте глубокий вдох и вернитесь в настоящее. Пробуждение к настоящему поможет вам осознать, что все ни хорошо, ни плохо. Что каждый опыт совершенен, и каждый опыт предназначен для того, чтобы преподать вам важный душевный урок.
Космический совет: каждый опыт идеален.
♊ Близнецы
Трансформация — загадочный процесс. Иногда вам кажется, что вы избавились от багажа прошлого. В других случаях кажется, что ваше прошлое вот-вот возьмет над вами верх. Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии, будьте терпеливы к себе. Вы не можете сломать старые шаблоны за одну ночь, несмотря на все ваши усилия.
Космический совет: приготовьтесь к путешествию из тьмы к свету.
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♋ Рак
Вы достойны всего, чего желаете и заслуживаете. Вы достойны реализовать свои самые смелые мечты и полностью раскрыть свой потенциал. Итак, верните доверие к себе и своему прогрессу.
Космический совет: вы выросли за последние несколько месяцев.
♌ Лев
Быть единым с потоком жизни означает понимать, что каждый опыт совершенен и что каждый опыт по-своему уникален, предназначен для того, чтобы продвигать вас в направлении рост. Полюбите ветер перемен.
Космический совет: приготовьтесь шагнуть в неизведанное.
♍ Дева
Это время волшебства и счастливых случайностей. Это время напоминания о том, что вы являетесь частью Великого Целого и что каждый опыт — это священный опыт. Вы вступаете в новую временную линию, где вы станете свидетелями воплощения своих самых смелых мечтаний.
Космический совет: идите по пути наименьшего сопротивления.
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♎ Весы
Чтобы настроиться на жизнь, которую вы желаете и заслуживаете, вам потребуется оторваться от норм, сказать «нет» тому, что больше не вас не привлекает, и идти в такт своему сердцу. Ничто не может помешать вам достичь невозможного.
Космический совет: сегодня вы можете сотворить настоящее волшебство.
♏ Скорпион
Жизнь не предназначена для того, чтобы ею манипулировали или управляли на микроуровне. Дальше будет только лучше.
Космический совет: отпустите свое ложное чувство контроля.
♐ Стрелец
Отпустите устаревшие методы повествования, освободившись от правил, которые были переданы вам теми, кто прошел этот путь до вас. А затем своим уникальным способом настройтесь на портал своего сердца и доверьтесь тому, куда оно ведет вас.
Космический совет: доверяйте тому, что вы призваны создать.
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♑ Козерог
Жизнь предназначена для того, чтобы ее прожить. Жизнь предназначена для того, чтобы ее отмечать, как великий праздник. Перестаньте чрезмерно анализировать каждую мелочь. Настоящий момент — это то, в чем заключается волшебство этой жизни.
Космический совет: пришло время снова прыгнуть в поток жизни.
♒ Водолей
Сегодня вы в состоянии благоговейного трепета. В благоговении перед всеми способами, которыми Вселенная проявляется для вас. Именно вы отвечаете за то, как разворачивается ваша судьба.
Космический совет: этот день вас сильно удивит.
♊ Рыбы
Вы пришли в эту жизнь не для того, чтобы жить обычной жизнью. Вы пришли сюда не для того, чтобы жить чьими-то мечтами или вписываться в правила, которые написаны не для вас. Освободите себя от слова «должен».
Космический совет: исследуйте потенциал того, кем вы можете быть в этой жизни.
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