Республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 311

Республиканцы получили 218 кресел в палате представителей против 217 у демократов

Республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей

Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV

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Разница составила буквально одно место, но именно этот минимум и подарит республиканцам победу.

Республиканская партия с небольшим отрывом опережает партию демократов на выборах в палату представителей США. Она получает 218 мест в парламенте, демократам достается 217 мест. Об этом сообщил телеканала NBC.

Для контроля над палатой представителей необходимо набрать 218 мест из 435. Таким образом, победа достается Республиканской партии.

Однако, результаты выборов на данный момент являются предварительными. Выборы закрыты, но еще идет подсчет голосов. По данным NBC, еще идет борьба за места в сенат. На данный момент обе партии занимают по 46 кресел и соревнуются за оставшиеся восемь мест.

К слову, до лидерства республиканцев исполнительная и законодательная ветви власти принадлежали демократам.

Накануне действующий президент США Джо Байден заявил, что его администрация подвергнется «двум ужасным годам», если Республиканская партия одержит победу сразу в друх палатах Конгресса — парламенте и сенате. Он поспешил пригрозить, что у него как у президента есть право наложить вето на любое решение обеих палат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах.

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